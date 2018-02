Cannabis doet intrede op de beurs

Cannabis is de Latijnse naam voor hennep. De toppen van de vrouwelijke hennepplant worden gedroogd en verkruimeld. Het resultaat heet marihuana of wiet (van het Engelse 'weed', onkruid). Als de hars van de plant tot blokken of plakjes wordt geperst, krijg je hasj (ook wel shit genoemd). Cannabis wordt meestal vermengd met tabak en dan tot een sigaret - een joint - gerold. Bij het roken of blowen wordt al na enkele minuten een effect voelbaar.

