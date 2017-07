Chinese A-aandelen in trek

De MSCI Emerging Markets-index is veruit de meest gevolgde beursindex voor de opkomende markten. Er zijn verscheidene fondsen, trackers en andere afgeleide producten aan gekoppeld. Vorige maand besliste MSCI dat vanaf volgend jaar ook Chinese A-aandelen in de index worden opgenomen. Het gaat om aandelen van bedrijven die noteren op de Sjanghai en de Shenzhen Stock Exchange in de lokale munt, de renminbi. Tot voor kort was de markt van Chinese A...