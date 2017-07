Colruyt à la baisse, stierenstrategie voor Ahold Delhaize

De jongste weken is er veel te doen geweest rond de retailketens Ahold Delhaize en Colruyt. De harddiscounters Lidl en Aldi winnen marktaandeel ten koste van Colruyt. De combinatie Ahold Delhaize kreeg een tik, doordat Amazon in de Verenigde Staten de strijd wil aangaan met de klassieke retailers. Maar een optiebelegger laat zich niet snel uit zijn lood slaan. We nemen positie in deze strijd van de supermarkten.

...

Maatschappelijke zetel:

Sector:

€

€ Werknemers: Benieuwd naar wie beslist bij of zicht op hun financiële situatie?

Bekijk deze informatie op TrendsTop.be!