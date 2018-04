De nutssector staat voor een transformatie

Na de jarenlange beurshausse zijn er op de westerse beurzen niet veel zwaar achtergebleven sectoren meer over. In Europa zijn er wel nog enkele. Over de financiële sector en de autosector hebben we het dit jaar al gehad. Maar dat de nutssector daar ook bij zou horen, had tien jaar geleden niemand zien aankomen. Toen werd de nutssector nog algemeen beschouwd als een defensieve sector met vrij voorspelbare dividenden - ideale aandelen voor de goede huisvader-belegger. Maar een recent historisch akkoord in de Duitse nutssector is wellicht een teken dat we volop in een ommekeer zitten en dat de bodem achter ons ligt.

