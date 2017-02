De oliecrisis is achter de rug: wat nu?

Op 30 november van vorig jaar beslisten de leden van het oliekartel OPEC voor het eerst in decennia de dagelijkse productie met 1,2 miljoen barrels (vaten van 159,24 liter) te verlagen. Daaraan gekoppeld beloofden ook elf niet-OPEC-leden, waaronder Rusland, hun productie met ruim 500.000 vaten te laten zakken. Dat akkoord is in onze ogen niet alleen 'historisch', maar ook cruciaal voor de evolutie van de olieprijs dit jaar. Ook al zijn we de eersten om toe te geven dat de praktische uitvoering ervan nog voor de nodige problemen zal zorgen. Maar het engagement van de 'grote' landen lijkt ons sterk genoeg om het akkoord overeind te houden.

...