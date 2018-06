De tweede jaarhelft wordt beter

We staan voor de zomervakantie. Eind juni is het geschikte moment om terug te blikken op de voorbije zes maanden en vooruit te blikken naar wat de tweede jaarhelft voor beleggers in petto heeft. Over het algemeen hebben de aandelenmarkten toch wel teleurgesteld in de eerste jaarhelft. De belangrijkste wereldbeurzen staan nog altijd dicht bij hun niveau van begin van het jaar of lichtjes lager. De Amerikaanse markten doen het iets beter dan de Europese.

...