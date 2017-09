De verrijzenis van Japan

U zult het misschien moeilijk kunnen geloven, maar op 14 augustus werd bekendgemaakt dat de Japanse economie in het tweede kwartaal met 1 procent is gegroeid tegenover het kwartaal daarvoor. Op jaarbasis is dat een klim met 4 procent. Het land heeft de sterkst groeiende economie onder de zeven rijkste industrielanden. De Japanse economie groeit anderhalve keer sneller dan de Amerikaanse, twee keer sneller dan de Duitse en zelfs vier keer sneller dan de Italiaanse. Het tweede kwartaal van 2017 was al het zesde opeenvolgende trimester dat de Japanse economie een groei liet optekenen.

