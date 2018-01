Terugblik op 2017

De Zwitserse Nationale Bank (SNB) heeft lang geprobeerd een sterke waardestijging tegenover de euro te vermijden. Zo voerde ze een officieuze drempel van 1,20 Zwitserse frank voor 1 euro in. Begin 2015 is de SNB gestopt met het in standhouden van die drempel. Meteen steeg de waarde van de frank richting pariteit (1 euro = 1 frank). Het voorlopige hoogtepunt werd bereikt in januari 2015. Sindsdien zakt de waarde stelselmatig tegenover de euro....