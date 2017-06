Dreigt een nieuwe technozeepbel?

Enkele jaren geleden bedacht de Amerikaanse financiële pers het acroniem FANG. Die afkorting stond voor Facebook, Amazon, Netflix en Google en verwees naar de snelgroeiende bedrijven in de internetsector (intussen heeft Google zijn naam wel veranderd in Alphabet Holding, het overkoepelende bedrijf). Wij maken van die afkorting FAANG, want ook Apple, de grootste beurskapitalisatie ter wereld, mag niet ontbreken in dat rijtje. Hun fantastische koersprestaties, waarbij zowel Amazon als Alphabet onlangs de magische grens van 1000 dollar hebben aangetikt, doen onvermijdelijk terugdenken aan de zeepbelperiode rond de eeuwwisseling. Het aandeel van de technologiebedrijven in de totale beurskapitalisatie van S&P500 is opnieuw opgelopen tot 23 procent, tegenover de piek van 25 procent in 2000.

