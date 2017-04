Drie Euronext-herstelkandidaten

De weg is vrij voor een inhaalbeweging van de Europese aandelenmarkten ten opzichte van de wereldindex. We presenteren een drietal waarden op Euronext, die van de inhaalbeweging en het economisch herstel in Europa kunnen profiteren en waar het potentieel nog niet volledig in de koers verrekend zit.