Er zit nog potentieel in olieaandelen

De prijs van een vat Brent-Noordzeeolie is in vijf kwartalen geëvolueerd van 45 naar 70 dollar. Op 30 november 2016 beslisten de leden van de OPEC(organisatie van de olie-exporterende landen) voor het eerst in decennia de dagelijkse productie met 1,2 miljoen barrels (vaten van 159,24 liter) te verlagen.

...