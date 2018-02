Fugro drijft weer boven

Het aandeel van het Nederlandse oliedienstenbedrijf Fugro heeft vorig jaar niet weten te overtuigen. De jongste weken en maanden gaat het wel de goede richting uit. Maar euforie is zeker uit den boze. Het risico bij dit aandeel is te groot. Verscheidene financiële instellingen, waaronder BNP Paribas, hebben begin dit jaar hun belang in dat bedrijf verkleind.

...