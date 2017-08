Goud profiteert van oorlogsretoriek

Het jaar is voor bijna twee derde voorbij en goud noteert nu 11 procent hoger dan bij de start van 2017. In euro is het een ander verhaal omdat de dollar harder daalde tegenover de euro dan de goudprijs in dollar steeg. Daardoor kleurt het rendement van goud in euro sinds begin dit jaar lichtjes rood.