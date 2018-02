Goudmijnen blijven achter het goud

De Van Eck Vectors Gold Miners (GDX)-index noteert 8 procent lager. Breiden we de referentieperiode uit tot twaalf maanden, dan zien we verlies van 11 procent versus een klim van 7 procent voor het gele metaal. Het is maar bij langere periodes (2 jaar en meer) dat het rendement van de mijnaandelen weer de bovenhand haalt.

