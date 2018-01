Graanprijzen voort onder druk

De malaise manifesteert zich vooral bij de granen. Na vier opeenvolgende jaren met recordopbrengsten is er een overaanbod en zijn ook de voorraden naar recordniveaus opgelopen. Daardoor noteren maïs en tarwe in de buurt van de laagste prijsniveaus in bijna een decennium. Het meest recente rapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) legde op 12 januari nog eens de vinger op de wonde.

...