Grijp die gouden kans

Goud heeft net als in 2016 het jaar goed ingezet. Dat neemt niet weg dat het gele metaal nog steeds bijna 40 procent onder de top van september 2011 noteert. Een nominale prijs zegt op zich vrij weinig over hoe duur of hoe goedkoop een actief als goud is. Relatieve waarderingen doen dat wel. De verhouding tussen de goudprijs en de S&P500 viel eind vorig terug naar het laagste niveau sinds 2002. Tegenover aandelen is goud momenteel dus goedkoop. We verwachten dit en de komende jaren een (stevige) inhaalbeweging. Economische en politieke onzekerheid, hogere inflatie(verwachtingen) en gigantische schuldenbergen bieden gouden kansen voor mooie rendementen in het gele metaal.

...