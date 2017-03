Haussecombinaties op Fugro

Het aandeel Fugro werd ooit verkocht op de beurs van Amsterdam voor meer dan 50 euro. Vandaag is het nog nauwelijks 15 euro waard. Vanaf midden 2014 begon het sterk bergaf te gaan. Sinds begin 2015 zit er weinig of geen leven meer in de koers. Maar daar kan de komende maanden verandering in komen. We zetten met opties in op een haussebeweging.

