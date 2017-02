Haussecombinaties op lelijk eendje Engie

Het nutsbedrijf Engie is de jongste vijf jaar ongetwijfeld het lelijke eendje op de Brusselse beurs. Van de Bel-20-aandelen staan er 19 met een positieve return op vijf jaar. De grote uitzondering is Engie met een verlies van 45 procent. Het sentiment rond het aandeel is dan ook uitermate negatief. Niemand durft nog te zeggen dat hij die loser in portefeuille heeft. Maar dat zwakke sentiment kan niet blijven duren. Vrijwel alle negatieve factoren zijn bekend en in de koers verrekend. Bovendien wil het bed...