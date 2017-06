Haussestrategie op Qualcomm

Qualcomm worstelt met problemen. Apple gaat in de aanval tegen de te hoge octrooien die Qualcomm aanrekent. Aangezien de rechtbank BlackBerry gelijk heeft gegeven in zijn conflict met Qualcomm, ziet het er niet rooskleurig uit voor de chipbouwer. Qualcomm probeert de zorgen van de beleggers over de royaltybetalingen van Apple wat te sussen, maar wellicht zullen die royalty's de volgende kwartalen ook wegvallen. Qualcomm verwacht bovendien dat het in het l...