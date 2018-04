Herstel bij Ahold Delhaize

Topman Dick Boer vertrekt op 1 juli bij Ahold Delhaize en wordt opgevolgd door Frans Muller. Het retailbedrijf wil bovendien 2 miljard euro eigen aandelen inkopen. Dat is goed nieuws voor de aandeelhouders, naast het niet te versmaden dividend van 3,5 procent. Ahold Delhaize is goed bezig in de Verenigde Staten, zijn belangrijkste markt. Ook de e-commerceactiviteiten maken vooruitgang. Het rappo...