Het aandeel van UCB deed het voorbeeldig sinds we onze posities hebben opgezet. Wie de aandelen kocht, gecombineerd met een putoptie als bescherming, zit op rozen. Het aandeel is gestegen met 7 euro. We hebben er 100 gekocht. Winst: 700 euro. Onze verzekering, de put maart 60, zakt naar 0. We houden nog bijna 0,30 euro over. Het verlies is dus 360 euro. Per saldo blijft dus 340 euro over. Houd de constructie aan. De zuivere call maart 60 doet het uitstekend. De w...