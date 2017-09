Hoogtevrees bij Adidas

Nike en Adidas zijn twee kemphanen in hetzelfde kippenhok. Tegenwoordig doet de Amerikaanse fabrikant van sportuitrusting het beduidend minder goed dan de (veel kleinere) Duitse concurrent uit Herzogenaurach. De omzet van Adidas bedroeg vorig jaar bijna 20 miljard euro. Daarmee werd ongeveer 1 miljard euro nettowinst gemaakt, zo'n 5 euro per aandeel. De nieuwe CEO van Adidas, Kasper Rorsted, is erg ambitieus. Het aandeel van Adidas is al maanden gesmaakt op de beurs. In twee jaar verdrievoudigde de aandelenkoers. In dezelfde...