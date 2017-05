Hoogtevrees bij Apple

Apple is een zogenaamd 'iconisch' aandeel. Wat het bedrijf in enkele decennia gepresteerd heeft, valt nauwelijks te vatten. De beurswaarde van Apple is onlangs boven 800 miljard dollar gestegen. Vorige week was er op Yahoo Finance een grote rondvraag bij analisten. Velen verwachten dat Apple al voor eind 2017 meer waard zal zijn dan 1000 (!) miljard dollar. Maar zo'n groot optimisme is doorgaans een indicator dat de klim al te steil is geworden.

