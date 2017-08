Koperprijs stoomt door

De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal met 2,1 procent, het hoogste tempo sinds 2011. Het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten dikte in dezelfde periode met 2,6 procent aan. Ook in China zijn de zorgen over een restrictieve monetaire politiek de jongste tijd weer weggeëbd. De grondstoffen spinnen goed garen uit de combinatie van de grotere groei en de goedkopere dollar.

...