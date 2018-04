Lezersvraag: hoe groot is het potentieel van Bone Therapeutics?

Ik overweeg aandelen van Bone Therapeutics te kopen. Wanneer kan PREOB voor osteonecrose op de markt komen in Europa en de Verenigde Staten? Wat is het marktpotentieel en de verwachte piekverkopen voor de producten in de pijplijn? Wanneer komt er nieuws over het onderzoek in osteoporose?