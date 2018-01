Lezersvraag: Hoe zit het met de fiscale vrijstelling op dividenden?

Een nieuw jaar brengt traditioneel een resem nieuwe fiscale maatregelen die spaarders en beleggers aanbelangen. Van fiscale stabiliteit blijft het voorlopig dromen in dit land. In afwachting dat de taks op effectenrekening (TOB, abonnementstaks) door het parlement geraakt, is inderdaad al een maatregel van kracht geworden die het beleggen in aandelen wel moet bevorderen.

...