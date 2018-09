Lezersvraag: moet ik winst nemen op Aker?

We volgen de Noorse holding Aker ASA al heel lang als een vehikel om gespreid mee in te spelen op het energiethema. We misten in het voorjaar van 2016 nipt een aankooplimiet voor de voorbeeldportefeuille. Hoofdaandeelhouder Kjell Inge Roekke, die 67 procent van de aandelen bezit, bleef tijdens het dieptepunt van de crisis in de olie- en gassector in 2015 en 2016 deals uitwerken om de waarde van de holding op te krikken. Zo splitste hij de oliedienstenbedrijven Aker Solutions en Akastor op, maar er waren vooral de forse investeringen en de ov...