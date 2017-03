Lezersvraag: zijn obligaties een goed idee?

De rente is sinds vorige zomer dan wel aan het stijgen, maar staat historisch bekeken nog altijd op een laag niveau. Bovendien is de reële rente - het verschil tussen de rente en de inflatie - door de toegenomen inflatie in de meeste gevallen niet geklommen, en veelal nog negatief. Maar de decennialange stijgende koersen op de obligatiemarkt - een gevolg van de almaar dalende rentetarieven - zijn voorbij. Beleggers met veel obligaties moeten het percentage obligaties in hun portefeuille afbouwen. Stijgende rentes zijn s...