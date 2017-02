Maïs is favoriet bij de granen

Het herstel van de grondstoffenprijzen ging vorig jaar grotendeels aan de granenmarkten voorbij. Tarwe en maïs werden enkele procenten goedkoper, maar bereikten in het najaar hun laagste prijsniveau sinds 2009. Soja bracht het er iets beter van af en klom in de zomer naar het hoogste peil in twee jaar om 2016 per saldo 13 procent hoger af te sluiten. De globale consumptie van granen zal dit jaar met 4 procent toenemen. Als gevolg van de stijgende were...