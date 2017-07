Nikkel is de slechtste leerling van de klas

Nikkel was in de eerste jaarhelft het slechtst presterende basismetaal, met een verlies van bijna 10 procent. Het jaar begon nochtans vrij goed en de prijs van het metaal klom even tot boven 11.000 dollar per ton. De gedeeltelijke opheffing van een uitvoerverbod in Indonesië en de politieke ommezwaai in de Filipijnen duwden de nikkelprijs weer naar omlaag.

