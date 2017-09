Olie wordt weer het zwarte goud

Sommige leden wilden snel gaan, maar uiteindelijk heeft de OPEC in Wenen beslist nog niet te beslissen over de verlenging van de productiebeperking. Onder meer volgens Saoedi-Arabië - nog altijd veruit het belangrijkste OPEC-lid - zijn we ongeveer halfweg om het overaanbod op de internationale oliemarkten weg te werken. De beperking van het aanbod met 1,8 miljoen vaten per dag werd bijna een jaar geleden ingesteld en is al een keer verlengd tot eind maart 2018.

...