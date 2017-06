Onze optieconstructies, deel 1

Begin dit jaar schreven we de put Engie juni 2017 met uitoefenprijs 12,00 euro. Daarvoor incasseerden we 1,20 euro. De winst is volledig binnen. Wie in januari de kat uit de boom heeft gekeken, wezen we in maart op de put juni 13,00 euro. Als u die toen schreef, doet u nu weer een goede zaak. Ook dat contract loopt wellicht waardeloos af.

...