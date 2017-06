Onze optieconstructies, deel 2

Zo kochten we een putoptie om de winst op de aandelen Apple te beschermen als de koers zou dalen. Intussen doet dat contract zijn werk. Afwachten. Hetzelfde advies voor de gekochte put. We rekenen op een verdere koerscorrectie. We schreven de call september 155 dollar om extra rendement te halen op onze aandelen. Intussen is de waarde van die calloptie gehalveerd. We zouden de winst veilig stellen en dat contract sluiten door de optie teru...