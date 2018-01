Terugblik op 2017

Het Britse pond beleeft moeilijke tijden. Er is politieke en financiële onzekerheid over de brexit, de uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De waarde van de Britse munt daalde begin dit 2017 met 7 procent, maar sinds september lijkt de bodem bereikt. We staan nog slechts 2 procent onder de koers van begin dit jaar.

...