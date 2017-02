Profiteer van een adempauze bij Royal Dutch Shell

De koers van het Brits-Nederlandse aandeel Royal Dutch Shell is de voorbije maanden fors gestegen. Het herstel van de olieprijs is daar uiteraard niet vreemd aan. Na het spurtje van de voorbije maanden is een tussentijdse correctie niet uitgesloten, zelfs waarschijnlijk. Dat kan kansen bieden voor wie (nog) geen aandelen heeft gekocht, maar ook voor beleggers die de aandelen al vroeger in portefeuille hadden.

...