Terugblik op 2017

Cyril Ramaphosa is verkozen tot de nieuwe leider van het ANC, de grootste politieke partij van Zuid-Afrika. Hij wordt in 2019 vrijwel zeker de nieuwe president van het land. Met hem kan een nieuwe wind waaien in Zuid-Afrika. Dat is niets te vroeg. Jacob Zuma, de huidige president, wordt al jaren genoemd in een reeks fraude- en corruptieschandalen.

...