Rentezorgen in Europa en de VS

In de afgelopen week zagen we opnieuw rimpelingen op de obligatiemarkten, die vooral de Europese beurzen niet onberoerd lieten. Het begint almaar meer investeerders te dagen dat de gouden tijden van ultralage rente achter ons liggen. De vraag van vele miljarden dollars is in welk tempo de rente zal stijgen.