Royal Dutch Shell: olie gaat weer boven drijven

De koers van Royal Dutch Shellis teruggevallen naar het laagste peil sinds november. Mede door de lage waardering is het olie-aandeel goed voor een dividendrendement van 7,3 procent bruto. Zo'n hoog rendement moet vroeg of laat bij beleggers een belletje doen rinkelen. Met hogere koersen als gevolg. Bovendien hangt er een speculatief geurtje in de oliesector.

...