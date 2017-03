Stijg mee met Engie

Het zwakke sentiment rond Engie kon niet blijven duren. De beurskoers maakte al een sprongetje, maar er is wellicht nog meer haussepotentieel te verwachten. Engie heeft veel rampspoed achter de rug. Dat is ook te zien aan het koersverloop van de afgelopen jaren. Het is nu tijd om vooruit te kijken. We schreven al dat de verkoop van een pakket Engie-aandelen door de Franse overheid een soort tegenindicator kon zijn. Vaak nemen overheden door politiek gekrakeel zulke beslissingen veel te laa...