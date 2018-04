Suikerprijs onder druk

De prijs van een pond suiker is in het eerste kwartaal gedaald met 19 procent, het laagste niveau sinds september 2015. De oorzaak van de malaise op de wereldwijde suikermarkt moet in de eerste plaats worden gezocht aan de aanbodzijde: de internationale markt wordt overspoeld met suiker. India is 's werelds grootste verbruiker en moet normaal suiker importeren. Maar door de opeenvolgende goede oogsten kampt het land met een overaanbod.

