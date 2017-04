Voedingsreuzen zijn wakker geschud

Jarenlang stonden de aandelen van Nestlé, Danone en Unilever garant voor fraaie, bovengemiddelde beurswinsten. Maar de jongste twee à drie jaar is dat niet langer het geval. De groei van de drie grote Europese voedingsbedrijven staat duidelijk op een lager pitje. De organische groei van Nestlé (zonder overnames) bedroeg in het vierde kwartaal van vorig jaar nog maar 2,9 procent. Met Unilever (2,2%) en Danone (2,1%) was het nog erger gesteld. Bovendien stijgen de prijzen van de grondstoffen, terwijl er minder ruimte is om die door te rekenen aan de consument. Dan maar de kostenstructuur aanpassen, denkt het trio in koor.

