Yen in trek als veilige haven

De Japanse yen is klassiek een veiligehavenmunt. Bij onrust op de financiële markten of bij een hoge volatiliteit vluchten investeerders in de yen. Daar was het voorbije jaar geen reden toe. De volatiliteit is erg laag en de beursindexen breken record na record. Maar de waarderingen geraken stilaan opgerekt en in de geesten van velen rijpt het idee dat de beurzen rijp zijn voor een correctie. Of op zijn minst voor een toename van de volatiliteit.

