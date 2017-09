Zilver blijft achter op goud

Het goedkoopste edelmetaal noteerde na vier maanden in 2017 nochtans met een rendement van 17 procent in dollar. Toen kreeg de schrik voor renteverhogingen de bovenhand en smolt nagenoeg de volledige winst weg. Zilver was in het tweede kwartaal dan ook het slechtst presterende edelmetaal, met een verlies van 9 procent. Na het dieptepunt van begin juli klom zilver in het zog van goud weer hoger. In dollar bedraagt het rendement van zilver bijna 12 procent sinds het jaarbegin. In euro is het rendement d...