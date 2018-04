De effectentaks in de praktijk: hoe gaat u er mee om?

De taks op de effectenrekeningen (TOB) is begin dit jaar goedgekeurd. Die maatregel komt er op verzoek van CD&V, die er een rechtvaardigde fiscaliteit in ziet. De maatregel moet 254 miljoen euro in de schatkist doen belanden. Of dat haalbaar is, valt sterk te betwijfelen. We lossen heel wat praktische vragen op en geven ook aan wat u er al dan niet aan kunt doen.