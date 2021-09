In aanloop naar de meeting van de Amerikaanse centrale bank van 21 en 22 september staan de aandelen van de goud- en zilvermijnen zwaar onder druk. Beleggers zijn als de dood voor een aankondiging dat de Federal Reserve begint met de afbouw van het stimulusprogramma, de zogenaande 'tapering'.

Zoals aangekondigd in het voorwoord van Trends-Inside Beleggen van nummer 35 (verschenen op 2 september) zullen we ingrijpen in de voorbeeldportefeuille als de edelmetalen negatief reageren op de uitkomst van de Fed-meeting.

