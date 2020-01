2019 was een uitstekend jaar voor ijzererts. Maar het aanbodtekort zou de komende jaren plaats wel eens kunnen maken voor een steeds groter overschot.

Ongeveer een jaar geleden barstte een dam met giftig afvalwater nabij een mijn van het Braziliaanse Vale. Een deel van de productie lag daardoor enkele maanden stil, op een moment dat andere grote spelers als Rio Tinto en BHP Billiton geen extra productiecapaciteit konden inzetten. Dat was de aanzet voor een uitstekend jaar voor ijzererts. Vorige zomer klom de prijs van een ton erts met een ijzergehalte van 62 procent (de internationale standaard) voor het eerst sinds begin 2014 boven de grens van 120 dollar. Per saldo klom de referentieprijs vorig jaar met 27 procent. De jongste weken schommelt die tussen 90 en 100 dollar. De problemen aan de aanbodzijde zijn grotendeels opgelost. Tegelijk rijst bezorgdheid over de groei van de wereldeconomie en een afname van de Chinese staalproductie, onder meer door lagere autoverkopen. Beide factoren zijn ongunstig voor de vraag naar ijzererts.De lokale overheid van West-Australië, waar de meerderheid van de ijzerertsmijnen gelegen zijn, voorspelt in een recent rapport een daling van de gemiddelde ijzerertsprijs naar 63 dollar in 2020. De Australiërs zien het wereldwijde aanbod dit jaar met 3,6 procent toenemen. Het herstel van de Braziliaanse productie speelt daarbij een cruciale rol. Vale ziet de output dit jaar aantrekken naar 340 tot 355 miljoen ton, tegenover 307 tot 332 miljoen in 2019. Volgend jaar moet zelfs 375 tot 395 miljoen ton haalbaar worden. Ook Citigroup verwacht dat het aanbodtekort de komende jaren plaats maakt voor een steeds groter overschot. Het ziet de ijzerertsprijs tegen 2020 geleidelijk dalen naar 60 dollar. Morgan Stanley zette ijzererts zelfs boven aan de lijst met de minst favoriete grondstoffen voor 2020.Het Australische Macquarie Wealth Management gaat tegen de trend in. Vorige maand draaide het beurshuis de verwachting voor een klein aanbodoverschot in 2020 om naar een deficit van 30 miljoen ton. Macquarie verwijst naar de aanhoudend hoge vraag in China. Vorig jaar importeerde China 1,07 miljard ton ijzererts, een fractie onder het recordniveau uit 2017. In december klom de invoer zelfs met 11,8 procent. Door de krappe markt waren de Chinese voorraden sterk teruggevallen. Die moeten weer worden aangevuld. Dat houdt de prijzen voorlopig op peil. Verder verloopt het verwachte productieherstel in Brazilië met horten en stoten door de ongunstige weersomstandigheden. IJzerertsproducenten zoals Rio Tinto, BHP Billiton, Vale en Fortescue Metals kunnen wel tegen een stootje. Met een gemiddelde productiekostprijs van 10 à 15 dollar blijven de marges ook nog hoog met iets lagere prijzen.