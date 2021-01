Het voorbije jaar leverde een gemengd beeld op voor de grondstoffen als activaklasse. Zo laat de Bloomberg Commodity Index, waar energie sterk vertegenwoordigd is, een negatief rendement optekenen (-5%). Indices die minder de nadruk leggen op energie, zoals de S&P GSCI en de Dow Jones Commodity-index, noteren wel in de plus.

Het voorbije jaar leverde een gemengd beeld op voor de grondstoffen als activaklasse. Zo laat de Bloomberg Commodity Index, waar energie sterk vertegenwoordigd is, een negatief rendement optekenen (-5%). Indices die minder de nadruk leggen op energie, zoals de S&P GSCI en de Dow Jones Commodity-index, noteren wel in de plus.Top vijf van 20201. ijzererts +69,7%2. zilver +47,9%3. soja +32,1%4. koper +26,5%5. palladium +25,6% Het snelle prijsherstel van de industriële metalen heeft te maken met China. Het land plant grote infrastructuurwerken en zet in op elektrificatie en de groene economie. Koper en ijzererts klommen naar het hoogste peil in respectievelijk acht en negen jaar. Zilver presteerde voor het eerst sinds 2016 beter dan goud. Het goedkoopste edelmetaal profiteerde van de rally van de industriële metalen. Soja genoot vooral in het vierde kwartaal van de sterke toename van de Chinese invoer. China wil de strategische voorraden weer aanvullen.Flop vijf van 20201. Brent -15,6%2. WTI -13,8%3. Benzine -12,7%4. Koffie -10,5%5. Aardgas -8,6%De sterkste dalers komen vooral uit het energiesegment. Dat is geen verrassing, gezien de historische inzinking van olie toen de prijs van het termijncontract van West Texas Intermediate (WTI) voor mei onder nul dook. De olieprijs herstelde snel, maar lijkt te stagneren rond 50 dollar. Vorig jaar werden gemiddeld 10 miljoen vaten per dag minder verbruikt. 2021 zal dat voor iets meer dan de helft compenseren. Het exacte cijfer hangt af van de snelheid van het economische herstel. Europa en de Verenigde Staten blijven daarin ver achter op China. Aan de aanbodzijde slaagt de OPEC+ er, ondanks de opgelopen prijzen, in om de productie binnen de perken te houden. Voorlopig houden de leden zich aan de afgesproken beperkingen. Mogelijk kan er in 2021 opnieuw olie uit Iran op de markt komen, als de nieuwe Amerikaanse president, Joe Biden, de nucleaire deal nieuw leven inblaast. Een sterk economisch herstel biedt ruimte voor stijgingen van de olieprijs. Ook de prijzen van aardgas en lng (vloeibaar gas) gingen flink onderuit door een milde winter, een lagere industriële vraag (aardgas) en overcapaciteit (lng). Het ergste lijkt achter de rug. In Azië stijgt de industriële vraag en dalen de temperaturen door het La Niña-weerfenomeen. Koffie leed onder de wereldwijde sluiting van de horeca, waardoor er een klein overschot was in plaats van het verwachte tekort.