De telecomaanbieders werken in een extreem kapitaalintensieve sector, maar ze kampen met dalende inkomsten door de strengere regelgeving en de toenemende concurrentie.

De 5G-technologie of de vijfde generatie mobiele telecommunicatie is de opvolger van 4G, die in 2009 op de markt kwam. In vergelijking met 4G is de snelheid van gegevensoverdracht bij 5G veel hoger, terwijl de reactietijd een stuk korter is en de verbindingen betrouwbaarder zijn. Toestellen op basis van 5G verbruiken ook minder energie bij het sturen en ontvangen van gegevens. 5G-verbindingen kunnen zich aanpassen aan de gebruikersbehoefte en zijn dus efficiënter. Dat biedt de netwerkbeheerders de mogelijkheid hun aanbod op het gebied van snelheid en capaciteit aan te passen aan de klant.

...

De 5G-technologie of de vijfde generatie mobiele telecommunicatie is de opvolger van 4G, die in 2009 op de markt kwam. In vergelijking met 4G is de snelheid van gegevensoverdracht bij 5G veel hoger, terwijl de reactietijd een stuk korter is en de verbindingen betrouwbaarder zijn. Toestellen op basis van 5G verbruiken ook minder energie bij het sturen en ontvangen van gegevens. 5G-verbindingen kunnen zich aanpassen aan de gebruikersbehoefte en zijn dus efficiënter. Dat biedt de netwerkbeheerders de mogelijkheid hun aanbod op het gebied van snelheid en capaciteit aan te passen aan de klant.5G laat toepassingen toe die met 4G niet mogelijk waren, vooral realtimetoepassingen waarvoor snelheid en een stabiele verbinding cruciaal zijn. Voorbeelden zijn automatisering en robotisering, maar ook zelfrijdende wagens en onlinegaming. Veel toepassingen situeren zich ook in het Internet of Things (IoT), dat industriële apparatuur en consumentenelektronica met sensoren onderling verbindt.5G is op korte termijn niet de 'heilige graal' waarvoor sommige investeerders het aanzien. De telecomaanbieders werken in een extreem kapitaalintensieve sector, maar ze kampen met dalende inkomsten door de strengere regelgeving en de toenemende concurrentie. Naast investeringen in het eigen netwerk (kabel, mobiel, optisch) vormen de dure 5G-licenties een extra uitgave. Om de investeringen te spreiden, kiezen operatoren ervoor hun draadloze netwerken (3G/4G) te upgraden. Naarmate het aantal toepassingen en toestellen groeit, zullen in het 4G netwerk capaciteitsproblemen ontstaan en is het de beurt aan 5G. Het Californische Qualcomm (Nasdaq, ticker QCOM) is met zijn Snapdragon-productlijn de marktleider in halfgeleiders voor smartphones en andere mobiele toestellen. Daarnaast is er een winstgevende patentenportfolio van draadloze protocollen (waaronder 5G), die Qualcomm een stabiele inkomstenstroom oplevert. De voorbije jaren lag het bedrijfsmodel zwaar onder vuur, omdat zowel regelgevers als concurrenten vonden dat de royaltyvergoedingen buitensporig hoog waren en dat het bedrijf misbruik maakte van zijn marktpositie. Enkele smartphoneproducenten, waaronder Apple, zetten de betalingen zelfs een tijd stop. Qualcomm haalde over nagenoeg de hele lijn zijn slag thuis, onder meer in de rechtszaak die de Federal Trade Commission (FTC) had aangespannen. Intussen bereikte het ook een overeenkomst met Apple voor de periode tot 2025, met een mogelijke verlenging tot 2027. Qualcomm voorziet Apple van 5G-chips en ook de royaltybetalingen hernemen. Apple kocht onlangs de afdeling van Intel die halfgeleiders voor mobiele toestellen ontwerpt. We mogen er dus van uitgaan dat Apple over afzienbare tijd zijn 5G-chips zelf zal produceren. Maar Apple zal nog altijd royalty's moeten betalen aan Qualcomm. Het valt ook af te wachten of Apples eigen 5G-chips beter zullen zijn dan die van Qualcomm. Intel is daar nooit in geslaagd. Het Amerikaanse verbod op de export van 5G-technologie naar China is wel een streep door de rekening van Qualcomm en een geschenk voor niet-Amerikaanse concurrenten als MediaTek en Samsung, die met plezier in die leemte zullen vullen. In het vierde kwartaal lag de omzet met 6,5 miljard dollar een half miljard dollar boven de verwachtingen. Ook de prognoses voor het lopende kwartaal waren beter dan verwacht. Voor het boekjaar 2021 stelt Qualcomm een omzetgroei met ruim een kwart voorop, naar 30 miljard dollar. De gemiddelde winstverwachting ligt 70 procent hoger dan in het boekjaar 2020. Qualcomm komt het dichtst in de buurt van een pure play op 5G. Het aandeel is niet goedkoop, maar de groei is wel indrukwekkend. Qualcomm is op terugval koopwaardig. Het Zweedse Ericsson (ERIC) biedt hardware, software en gerelateerde diensten aan voor draadloze communicatie aan telecomoperatoren en bedrijven die hun netwerken uitbreiden en aanpassen. Ericsson heeft een lange maar niet altijd even succesvolle geschiedenis. Het aandeel piekte kort na de eeuwwisseling, op het hoogtepunt van de dotcombubbel, en had na het uiteenspatten ervan bijna twee decennia nodig om zichzelf weer op de kaart te zetten. Sinds 2018 hebben investeerders weer redenen om Ericsson als een interessante belegging te beschouwen. De groep bestaat uit verschillende afdelingen, waarvan Networks met een aandeel van meer dan 70 procent in de groepsomzet de grootste is. Networks ontwikkelt en bouwt netwerken voor bedrijven en telecomoperatoren. Ericsson beschikt ook over een omvangrijke portfolio aan patenten voor 3G/4G- en 5G-netwerken. De Zweden sloten licentieovereenkomsten met smartphonefabrikanten, die royalty's betalen per verkocht exemplaar dat gebruikmaakt van die patenten. Opmerkelijk is de sterke marktpositie in China. Ericsson heeft er de grootste drie operatoren als klant: China Mobile, China Telecom en China Unicom. De afdeling Networks was in het derde kwartaal de sterkste groeier (+13%) en realiseert ook de hoogste winstmarge van de groep. Digital Services zet in op clouddiensten en consulting en tekent voor 15 procent van de groepsomzet. De afdeling is wel operationeel verlieslatend. Dat is niet het geval voor Managed Services, dat iets minder dan 10 procent van de omzet levert en actief is in het beheer en de optimalisatie van netwerken. De afdeling Emerging Business (Internet of Things en New Businesses) blijft voorlopig erg klein en is ook verlieslatend. In het derde kwartaal realiseerde Ericsson een omzet van 57,5 miljard Zweedse kronen, 7 procent meer dan een jaar eerder. Na negen maanden in 2020 bedroeg de omzet 162,8 miljard kronen, tegenover 160,8 miljard een jaar eerder. Ondanks de coronacrisis en de uitgestelde investeringen doet Ericsson het dus beter. Voor het volledige boekjaar 2020 mikt het op een omzet van 230 tot 240 miljard kronen, of ongeveer 22 miljard euro. Door lagere kapitaaluitgaven klom de brutomarge op jaarbasis van 37,8 naar 43,2 procent. Ericsson had aan het einde van het derde kwartaal een nettocashpositie van 41,5 miljard kronen (4 miljard euro). De voorbije vier kwartalen bedroeg de vrije kasstroom 17,7 miljard kronen. Ericsson is koopwaardig.Het Finse Nokia (NOK) wordt meestal geassocieerd met mobiele telefoons, maar die activiteit zit nu bij HMD Global. Met de overname van Alcatel-Lucent in 2015 werd de groep ook actief in netwerkapparatuur. Nokia profiteert van de westerse boycot van Huawei, waardoor het veel contracten binnenhaalt in Europa en de Verenigde Staten. Toch blijft Nokia achter op Ericsson. Het slaagde er niet in een voet tussen de deur te krijgen in China. De cijfers van het derde kwartaal lopen achter op de prognoses. De omzet daalde met 7 procent op jaarbasis naar 5,29 miljard euro, en ligt lager dan de verwachting (5,42 miljard). De winst kwam uit op 203 miljoen euro, of 5 eurocent per aandeel (7 eurocent verwacht). Na negen maanden in 2020 bedraagt de omzet 15,3 miljard euro (-7%). De brutomarge (37,4%) is lager dan die bij Ericsson. Onlangs kwam een nieuw managementteam aan het roer, met Pekka Lundmark als de nieuwe CEO. Dat legt de focus op het verhogen van het marktaandeel, wat op korte termijn ten koste kan gaan van de winstgevendheid. De prognose voor de operationele marge in 2020 is verlaagd naar 9 procent, en voor 2021 wordt 7 tot 10 procent vooropgesteld. Beide cijfers liggen onder de consensusprognose. Nokia had na het derde kwartaal netto 1,9 miljard euro in kas. Het goede nieuws is dat de Finnen op verschillende gebieden progressiemarge hebben. De waardering ligt lager dan die van Ericsson, maar Nokia moet de komende kwartalen bewijzen dat het een inhaalbeweging kan maken. Het aandeel is koopwaardig.Het Amerikaanse Cisco Systems heeft de voorbije jaren van zijn pluimen gelaten in het segment van de netwerkapparatuur, maar het blijft een speler om rekening mee te houden.Samsung en Apple zijn producenten van 5G-toestellen. Dat is onvoldoende om ze te omschrijven als een pure play op 5G. In de nabije toekomst zullen ook andere smartphonefabrikanten in het lagere marktsegment die markt betreden. Samsung biedt ook netwerkapparatuur aan, maar het blijft in de eerste plaats een producent van geheugenchips. * In miljard euro