Er beweegt wat in het management van Unilever. We gaan volop à la hausse.

Begin 2017 schreven we dat Unilever, zowel het bedrijf als het aandeel, een oubollig imago had. Het Nederlands-Britse aandeel dobberde al jaren voort op de beursgolven. De multimiljardair Warren Buffett en de Braziliaan Jorge Paulo Lemann hadden via Kraft Heinz 143 miljard dollar veil om de Magnum-ijsfabrikant van Unilever over te nemen. Volgens Buffett kon heel wat in de verouderde kostenstructuur weggesneden worden. Het bod is afgewezen, maar de top van Unilever heeft er weinig v...

Begin 2017 schreven we dat Unilever, zowel het bedrijf als het aandeel, een oubollig imago had. Het Nederlands-Britse aandeel dobberde al jaren voort op de beursgolven. De multimiljardair Warren Buffett en de Braziliaan Jorge Paulo Lemann hadden via Kraft Heinz 143 miljard dollar veil om de Magnum-ijsfabrikant van Unilever over te nemen. Volgens Buffett kon heel wat in de verouderde kostenstructuur weggesneden worden. Het bod is afgewezen, maar de top van Unilever heeft er weinig van opgestoken.De Amerikaanse activist Nelson Peltz heeft nu via zijn hefboomfonds Trian Fund Management een belang genomen in Unilever. Het management mag zich aan een lang pamflet verwachten met alles wat fout loopt. Wellicht eist hij een opsplitsing van het concern. Het management ziet het met lede ogen aan, want velen zullen hun baan verliezen. Een eenvoudiger managementmodel zal circa 15 procent van de banen kosten in het seniormanagement en 5 procent in het juniormanagement.Met de intrede van Peltz is er een speculatief kantje aan het aandeel Unilever gekomen. Er beweegt wat in het management. We zijn niet de enigen die dat constateren, want de beurskoers loopt de jongste dagen op. Het aandeel is nog altijd stukken goedkoper dan dat van de sectorgenoten. Volgens ons kan de koers nog aanzienlijk hoger. We gaan volop à la hausse.Schrijf de put Unilever september 50 euro @ 5,90 euroWe gaan voor een haussestrategie zonder investering en schrijven de put september 2022 met uitoefenprijs 50 euro. We incasseren daarvoor 5,90 euro. De mooie premie is voor ons in ruil voor de plicht 100 aandelen Unilever te kopen tegen 50 euro. Als de koers van Unilever stijgt zoals we verwachten, dan is de premie binnen. Bij een daling onder 50 euro tegen 16 september moet u de aandelen wellicht kopen. U betaalt dan 50 euro verminderd met de ontvangen premie van 5,90 euro of 44,10 euro.Koop de call Unilever december 55 euro @ 0,66 euroDit contract is niet duur (66 euro of 100 x 0,66). Het contract is nog een eindje out the money (uitoefenprijs boven de koers). De koers moet met iets meer dan 6 procent stijgen vooraleer deze call intrinsieke waarde krijgt. Als dat gebeurt, dan zal de waarde van de optie sterk stijgen. In juni en juli vorig jaar was het aandeel Unilever duurder. Een koers boven 50 euro is dus verre van onmogelijk. De potentiële winst bij een gekocht contract is onbeperkt. We hebben tijd gekocht tot 16 december 2022.