De koers van het aandeel ArcelorMittal haalde midden januari een piek op 33 euro, nu zitten we daar zo'n 17 procent onder. We achten de kans groot dat hij de komende maanden weer stijgt.

ArcelorMittal is een schoolvoorbeeld van een cyclisch aandeel. Voor een belegger die met opties werkt, is dat een godsgeschenk. De koers is neerwaarts gericht, dus is een baissestrategie aan de orde. We gaan ervan uit dat een nieuwe hausse in de maak is. De staalreus is te goedkoop, tegen amper 0,5 de boekwaarde en een koers-winstverhouding van 3. Voeg daar een geschat dividendren...

ArcelorMittal is een schoolvoorbeeld van een cyclisch aandeel. Voor een belegger die met opties werkt, is dat een godsgeschenk. De koers is neerwaarts gericht, dus is een baissestrategie aan de orde. We gaan ervan uit dat een nieuwe hausse in de maak is. De staalreus is te goedkoop, tegen amper 0,5 de boekwaarde en een koers-winstverhouding van 3. Voeg daar een geschat dividendrendement van 1,75 procent aan toe en we hebben een geschikt aandeel om à la hausse te gaan.Onze beproefde constructie bestaat uit een geschreven putoptie en een gekochte call. De toekomst lacht de aandeelhouder van Arcelor Mittal toe als het beurssentiment mee wil. Dat is nu nog niet het geval, waardoor de opties tegen een interessante prijs geïnstalleerd worden.Geschreven put Schrijf de put ArcelorMittal september met uitoefenprijs 32,00 euro @ 5,72 euroEen geschreven contract biedt het voordeel dat niet meteen een investering nodig is en is een defensievere keuze. De schrijver krijgt onmiddellijk een ruime premie van 5,72 euro. Als de koers van ArcelorMittal boven 32 euro gaat, glijdt de intrinsieke waarde uit de premie. Dan rest nog tijdswaarde, die vervliegt naarmate de tijd vordert. Mocht de koers toch niet stijgen, dan kopen we de aandelen tegen 32 euro verminderd met de ontvangen premie van 5,72 euro, of tegen 26,28 euro.Gekochte callKoop de call ArcelorMittal december met uitoefenprijs 30,00 euro @ 2,90 euroMet dit contract zetten we ons out of the money (uitoefenprijs boven beurskoers). De callpremie bevat dus alleen tijdswaarde. We hebben nu het recht aandelen ArcelorMittal te kopen tegen 30 euro. De koers ligt lager. Die moet met tenminste 10 procent stijgen eer dit contract winstgevend wordt. Maar als het beurssentiment ten goede keert, kan dat geen probleem zijn. Op 30 euro ligt een weerstand. Als die het begeeft, wacht een nieuwe hindernis rond 33 euro. Vanaf dat niveau tellen we de winst uit.